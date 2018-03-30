Gazze'de İsrail güçleri, Filistinlilere saldırdı: 7 ölü, 500 yaralı

Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada 7 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 500 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına top atışıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Ömer Vahid Semmur dahil 5 kişinin şehit olduğunu, 370 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Filistinliler, 1976 yılında İsrail güçlerinin ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin yıl dönümü olan 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail sınırında "Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüş başladığı sırada Gazze sınırı İsrail tarafından 'kapalı askeri bölge' ilan edildi. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle sert bir şekilde müdahale ettiği gösteride 7 Filistinli'nin hayatını kaybettiği, 500 Filistinli'nin ise yaralandığı bildirildi.

İsrail medyasında, İsrail hükümetinin düzenlenecek yürüyüş için Filistin'i uyardığı ve İsrail güvenlik güçlerini harekete geçireceği yönünde haberlere yer verilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanmakta olan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyuyoruz.

İsrail’in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır. Uluslararası toplumu İsrail’i bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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