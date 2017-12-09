AA'nın haberine göre, İsrail'in güneyinde Necef Çölü yakınındaki Sderot'a düşen roketin, Gazze Şeridi'nden fırlatıldığı belirtildi.

Haberde, bu olay nedeniyle iki İsrail vatandaşının panik yaşadığı kaydedildi.

Roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan üstlenen olmadı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılar sonucu biri çocuk 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kudra, İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesinde ise iki Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu.

Gazzeden İsraile roket atıldığı iddia edildi