General Electric, dünyanın en büyük jet motorunun ilk uçuş testini gerçekleştirdi. GE9X ismi verilen uçak motorunun kullandığı GE Havacılık şirketine ait Boeing 747 tipi uçak Victorville, Kaliforniya'dan havalandı.

4 saatin üzerinde süren test uçuşu, daha önce şubat ayı için planlanmış ancak mühendislerin turbofanda bir tasarım sorunu bulması nedeniyle ertelenmişti. GE sorunu 'ufak' olarak niteleyerek programın gecikmeyeceğini söylemişti.

Motor, Boeing 737 gövdesiyle neredeyse aynı çapa sahip ve 134 inç yani 3.4 metre çapında bir ön fana sahip. GE, bunun üretimdeki ticari jetler arasındaki en büyük değer olduğunu belirtiyor.

YAKITTA EN VERİMLİSİ

GE9X uçak motoru programının başında bulunan Genel Müdür Ted Ingling tarafından yapılan açıklamada, test uçuşunun kusursuz olduğu açıklandı. Devasa motorun sertifikasyonu 2019 yılında alması bekleniyor.

Generel Electric, yeni GE9X motorunu 2020 yılında piyasada olması beklenen Boeing'in yeni uzun mesafeli uçağı 777x modeli için üretiyor. ABD merkezli şirket şimdiden 700 civarında sipariş almış durumda.

100 bin poundluk ateşleme yapabilen ve önemli bölümü karmaşık tasarımlara hayat verebilen 3D yazıcılarla üretilen motorun şu ana dek şirketin yakıt tasarrufu anlamında ürettiği en verimli motor olduğu açıklandı.

Uzay araçlarındaki ana motorlar ise 375 bin poundluk ateşleme yapıyor. GE, ayrıca motorun piyasadaki en ekonomik motordan yüzde daha 5 ekonomik olduğu iddiasında.

GE'nin üretimdeki partnerleri arasında Fransız Safran, Japon IHI ve Almanya merkezli MTU da bulunuyor.