GearBest bu ortaklıkla Redmi S2’nin Türkiye pazarına girişini duyurmak amacıyla, Xiaomi akıllı telefonlarını ve ekosistem ürünlerini, 6-10 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek olan GamesWeek fuarında tanıtacak. 6 Haziran günü GearBest standında bir basın toplantısı düzenlenecek.

Gamesweek Istanbul’da görücüye çıkacak

CNR Holding’in her yıl düzenlediği ve en yeni oyun ve teknolojilerin tanıtıldığı Gamesweek Istanbul, fenomenler, turistler, tüm yaştan oyuncu ve teknoloji meraklıları, oyun stüdyoları, üniversiteler ve lider oyun şirketleri dahil olmak üzere 3000’in üzerinde yabancı katılımcıya ev sahipliği yapıyor.

Gamesweek 2018’in ana katılımcılarından olan GearBest, fuara Xiaomi ile ortak katılacak ve firmanın yıldız ürünlerini ve yeni akıllı telefonlarını da fuarda tanıtıyor olacak.

GearBest Türkiye’de

Dikkat çeken küresel trafiği ve tercih sebebi politikalarıyla B2C e-ticaret sitesi GearBest, 2018’in dördüncü çeyreğinde bireysel satıcı ve markalara da platformunu açmaya hazırlanıyor. GearBest Türkiye’de de yerelleştirme çalışmalarına hız verdi. Yerel kargo şirketleriyle anlaşan İstanbul deposu, mayıs ayında robot destekli olarak resmi olarak çalışmaya başlayacak. Ürünlerin %50’sini bu depodan göndermeyi hedefleyen GearBest, bununla birlikte Türkiye ofisini de açtı. Ofiste yerel müşterilere en iyi hizmeti sağlamak için Türk personelle çalışmalarını sürdüren GearBest, canlı sohbet ve daha fazla akıllı araçla birlikte Türkiye’deki gelişimini hızlandırmaya devam ediyor.

Dünya çapında aylık 160 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan GearBest, yerel marka ve ürünlerin küresel pazarda sunulmalarına da yardımcı oluyor, bu sayede Türkiye’nin uluslararası ticaretine de katkı sağlıyor.

Xiaomi Redmi S2 özel satışı, haziran ayının ikinci haftası başlayacak.