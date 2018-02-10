Her 10 kadından biri hem üreme sorunlarına yol açan hem de hormonal dengeyi bozan, polikistik over sendromundan (PCOS) muzdarip.

Adet düzensizlikleri, kilo problemleri hatta uzun dönem sağlık problemleriyle beraber olan bir problem bu. Üstelik bu nedenle istediğiniz zaman kolayca gebe kalamayabilirsiniz. Ancak PCOS tam tedavi edilemese de olumlu yönde kontrol altına alınabilen bir patoloji. Fakat bunun için disiplin ve öz kontrol şart.

BEBEĞİNİZİN DAHA ZEKİ DOĞMASI İÇİN 8 GEBELİK TÜYOSU!

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, araştırmalar, bilimsel çalışmalar ve hasta tecrübelerinden yola çıkarak, doğurganlığı artırmaya yardımcı olacak 10 önemli ipucunu paylaştı.

HEMEN KİLO VERMEYE BAŞLAYIN

Aldığınız her kilo için ekstra çalışın. Vücut kitle indeksinizdeki hafif bir azalma bile gebelik şansınızı artıracaktır. Beraberinde insülin seviyesi ve androjenler de düşecektir. Hedefinizi ulaşılabilir tutun. Haftada 500 gr vermeniz bile mükemmel bir ilerlemedir.

AMAN DİKKAT! BU 7 HATAYI ASLA YAPMAYIN

SADECE DİYET YAPMAYIN, DOĞRU VE YETERLİ BESLENİN

Sağlıklı diyet kavramını duymaktan bıkmış olabilirsiniz ama kolay kilo alma eğilimindesiniz. Üstelik başarılı bir tüp bebek tedavisinde bile beslenme çok önemli. Bütün gün salata yemeyin ama bir diyetisyenle çalışın. Karbonhidrat ve şekeri azaltın. Taze sebze, meyve ve lif ağırlıklı beslenin. Haftada bir diyetinizi değiştirin.

HAREKET EDİN, DİYET ASLA TEK BAŞINA YETERLİ OLMAZ

İnsülin direnci ve şeker düzenlenmesi için egzersiz şarttır. Günde 30 dakika yürüyüş yapın. Aktif olun. Yumurtlama sorunları çabucak düzelmeye başlayacaktır.

ROTA VİRÜSÜ AŞISI YAPTIRILMALI MI YAPTIRILMAMALI MI?

MEDİKAL TEDAVİ GEREKEBİLİR

PCOS hastalarında akne sık görülür. Bununla da mücadele edin. Metformin hem insülini hem de testosteronu düşürür. Düzenli adetlerin ve ovulasyonun (yumurtlama) başlamasına yardımcı olur. Gebelik olasılığını artırır.

DOĞUM KONTROL HAPLARI

Bu haplar adetleri ve hormonal durumu düzenlediği gibi gebelik olasılığını da artırır. İlacın bırakılmasını takip eden aylar gebelik şansının yüksek olduğu aylardır. Tüp bebek tedavisi öncesinde de doğum kontrol hapı kullanımının faydaları vardır.

TÜP BEBEK

Kilo kaybı, tüylenmede azalma, düzenli adetlere rağmen hala gebeliğe ulaşılamadıysa tüp bebek seçeneğini düşünmek gerekir. Tüp bebek başarısı için de yukardaki maddeler önemlidir. Çünkü obezite ve glisemik sorunlar oosit (yumurta) kalitesini olumsuz etkiler ve tüp bebek başarısını olumsuz etkileyebilir.

CERRAHİ

Başarısız tüp bebek uygulamalarını takiben kulağa pek hoş gelmese de “cerrahi” iyi bir çözüm olabilir. Laparoskopik olarak yapılan bu uygulamada lazer kullanılmaktadır. Bu yöntemle yumurtalık dokusundaki testosteron (erkeklik hormonu) üreten alanlar tahrip edilmektedir. Daha az testosteron, düzenli adet, düzenli ovulasyon demektir.

STRESS YÖNETİMİ

Şüphesiz stress kötüdür. Üstelik çocuk sahibi olmayla ilgili güçlük de varsa, hasta öfkeli ve bezgindir. Fakat bu durumu daha kötüleştirmekten başka işe yaramaz. Hobi, yürüyüşler ve masaj stresi alır tedavinin başarısını artırır.

HER ZAMAN SORU SORUN VE YARDIM İSTEYİN

Bizler sizin için buradayız. Aklınıza takılanları doktorunuza gittiğinizde sormaktan çekinmeyin. Hatalı bilgiler edinmektense kaynağından bilgi alın. Doğurganlık, mutlu çiftleri sever. Bunu asla unutmayın.