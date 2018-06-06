İkili, üçlü ve dörtlü testlerle, zeka geriliğine yol açabilecek hastalıklardan bazılarının taranması mümkün olduğunu söyleyen doktor Nilgün Avşar Benzer, “Bunlar, doğum öncesi tarama testleri veya down sendromu tarama testleridir. Sonuçlar normal düzeyde olsa bile bebekte başka bir hastalığa bağlı zeka geriliği riski olabilir. Testler, yüksek risk faktörünü açısından bir sonuç ortaya koymaktadır. İkili test, gebeliğin 11-14’üncü haftaları arasında yapılır. Ultrasonda bebeğin baş-popo mesafesi ölçüsü (CRL), 38-84 milimetre arasındayken uygulanır” dedi.

ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ TESTLER GEBELİĞİN 16-20. HAFTASINDA

Avşar Benzer, testlerin uygulanış biçimlerine dair şu bilgileri verdi:

“Üçlü ve dörtlü testler ise gebeliğin ikinci trimester denilen ikinci üç ayında (16-20’inci hafta) yapılmaktadır. Gebelik döneminde bebekte oluşabilecek anomalileri önceden bilmek için yapılan üçlü test, ikili testte olduğu gibi bebekte trizomi 21 (down sendromu) ve trizomi 18 (edwards sendromu) olma riskinin olup olmadığını tespit etme açısından önemlidir. Dörtlü test sonucunda bebeklerin doğmadan down sendromlu olup olmadığını tespit etme oranı yüzde 80'dir. Ancak testler bu sendromların bebekte olup olmadığını kesin olarak belirleyemez. Kesin teşhis CVS veya amniyosentez yapılarak konulur. Anneden üçlü testte alınan kanda değerlendirilen B-hCG ve serbest estriol (uE3) ve AFP düzeylerine ek olarak dörtlü testte İnhibin-A düzeyinin de formüle katılması testin başarısını arttırmaktadır.”

DİZİN BOZUKSA RİSK YÜKSEK

Testlerde kromozom dizininde bozulma görülmesi halinde riskin yüksek olduğunu kaydeden Avşar Benzer, “Tarama testleri sonucunda anne karnındaki bebeğin down ya da Edward ssendromu olma riski yüksek çıkarsa gebeliğin 10-13’ünca haftaları arasında ince bir iğne ile plasentadan (koryonvillus) örnek doku alınır. Anestezi verilmeden yapılan ve KoryonVillus Biyopsisi (CVS) olarak bilinen işlemdeki amaç, bebeğin genetik yapısı hakkında bilgi sahibi olmaktır. Embriyodan gelişen koryon tabakası bebeğin genetik yapısıyla aynıdır. Alınan doku sayesinde kromozom dizini elde edilir ve genetik tanı konulabilir. Kromozom dizininde bozulmalar varsa bebeğin bu sendromlar açısından riski yüksektir” ifadelerini kullandı.

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