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Bomonti'deki bir otelde düzenlenen törene ünlü isimlerin ilgisi büyük oldu. Gecenin konuk sunucusu Rüştü Reçber'in eşi Işıl Rebçer oldu. Tören öncesi boy gösteren ünlü isimler şıklık yarışına girdi.