HT Cumartesi'de gece çantasında bulunması gerekenler ve çantalar hakkında tüyolar kaleme alındı. İşte gece çantasında bulunması gereken 10 şey!

- Cep telefonu

- Kredi kartlığı

- Parfüm

- Rimel

- Kamera

- Yara bantı

- Allık

- Ayna

- Dudak parlatıcısı

- Çikolata

Biz kadınlar için çantalar, vazgeçemediğimiz aksesuarların başında geliyor. Gardırobumuzun demirbaşları olan klasik modellerin yanı sıra her sezon değişen çanta modasını da yakından takip ediyoruz. Gündüz ve gece için farklı modeller seçiyoruz. Özellikle gece çantası ihmale gelmeyecek bir konu, çünkü seçeceğiniz model sizi vezir de edebilir rezil de. Güzel bir gece elbisesini, pazardan alınmış gibi görünen büyük çantayla tamamlayıp da şıklığını mahveden pek çok kadına rastlıyoruz. İşte doğru çanta seçimi için tüyolar...

Özel gecelerin vazgeçilmez modeli, ‘clutch’lar yani el çantalarıdır. Şıklığı ve rahat kullanımıyla giderek popülerleşen bu model, farklı boy ve malzemelerle artık geceden gündüze taşınmaya başladı. Belki elimizde kolayca taşıyabildiğimiz için, belki de bize kendimizi ‘özel’ hissettirdiği için clutch’ları çok seviyoruz. Clutch’ınızı her zaman rahatlıkla kullanmanız için önerilerimizi dikkate alın....

NEREDE KULLANACAKSINIZ?

- Clutch çantanızı özel bir gece için mi yoksa gündüz kullanmak üzere mi alıyorsunuz? Bu sorunun cevabı, sizi farklı alternatiflere yönlendirecektir. Gündüz kullandığınız el çantasıyla gece kullandığınız el çantası; boyut, renk ve malzeme açısından farklılık gösterir.

GÜNLÜK KULLANIM İÇİN BÜYÜK BOY

- Günlük kullandığınız omuz çantanıza alternatif olacak el çantası arıyorsanız, büyük bir model seçin. Çantanızda bulundurmanız gereken eşyaları rahatlıkla içine sığdırabilirsiniz. Mesela zarf şeklindeki büyük el çantaları bunun için idealdir. Ancak, deri olmasına özen gösterin; gece kullandığımız rugan ya da saten çantalar, gündüz için uygun değil.

GECE İÇİN GÖSTERİŞLİ

- El çantanızı özel bir gecede kullanacaksanız, kıyafetinizle uyumunu göz önünde bulundurmalısınız. Kutu şeklindeki siyah, gümüş ya da dore rengi el çantaları ideal modeldir. Peki ne büyüklükte olmalıdır? Kredi kartınızı, kimliğinizi, telefonunuzu, rujunuzu, anahtarınızı içine alabilecek bir boy seçmenizde fayda var.

İDDİALI MODELLERDEN UZAK DURUN

- İşlemeli ve canlı renkte el çantaları eğlenceli olsa da, sık kullandığınız zaman bunlardan sıkılabilirsiniz. Elegan ve klas bir görüntü için, mümkün olduğu kadar düz ve basit bir model seçin. Egzotik deriden gece çantaları klasik olduğu için hiçbir zaman modası geçmez.

GÜMÜŞ ÇANTALAR ÇOK MODA

- Hollywood yıldızlarının favorisi olan el çantalarından biri de Celestina marka modeller. Filipinli eski model Tina Maristela-Ocampo’nun 2006 yılında yarattığı Celestina’nın koleksiyonundaki çantalar, farklı modelleri ve materyalleriyle dikkat çekiyor. Markanın gümüş örgü gece çantalarının tıpatıp aynısını Kapalıçarşı’da bulabilirsiniz.

PARFÜMÜ NEREYE SIKMALI?

- Parfümünüzün kalıcılığını korumak için, vücudunuzda hangi bölgeye sıktığınıza dikkat edin. Uzmanlara göre, şakaklara, göğüs çatalına ve kolların iç bölümüne sıkılan parfüm daha uzun süre kalıcılığını koruyor. Bu bölgeler kan damarlarının cilde en yakın olduğu yerler olduğu için, sıcaklıkla birlikte koku tende hapsediliyor. Uzmanlar, kulak arkasına parfüm sürmemeniz gerektiğini söylüyorlar. Çünkü bu bölgede cilt daha fazla yağ üretiyor, bu da kokunun içeriğini değiştiriyor.

ÇANTA BAĞIMLISIYIM AMA TEDAVİ OLUYORUM!