Gece yarısı yüzlerce balığı kurtardılar

Balıkesir Amatör Sportif Oltacılar Derneği üyeleri gece yarısı gerçekleştirdikleri organizasyon ile su seviyesi azalan İbirler Göletindeki yüzlerce balığı kurtardı.

Balıkesir Amatör Sportif Oltacılar Derneği üyeleri gelen bir ihbarı değerlendirerek gece yarısı İbirler Göletine gitti. Göletin çekildiğin gören dernek üyeleri 1 tonluk su tankeri bularak, ölen balıkları kurtarmak için seferber oldu. Dernek Başkanı Göksal Aktaş başta olmak üzere tüm üyelerin katıldığı balık kurtarma operasyonunda kıyıya vuran balıklar bataklıklara girilerek kurtarıldı. Yaklaşık 500 büyük sazan balığı su dolu tankere boşaltılarak Şamlı Göletini bırakılırken, yüzlerce balığında öldüğü görüldü.

Balıkesir Amatör Sportif Oltacılar Derneği Göksal Aktaş gece yarısı başlattıkları balık kurtarma operasyonunu canlı yayınla videoya çekerek sosyal medyadaki sayfalarından paylaştı. Aktaş, "Saatlerdir burada çalışıyoruz. Şu an Balıkesir'de İbirler Göletindeyiz. Yoğun bir şekilde balık ölümleri ile ilgili ihbarlar aldık. Maalesef suyun aşırı çekilmesinden kaynaklı ve oksijen yetersizliğinden dolayı büyük sazan balıklarımız öldü.Şu an da onlarca dernek üyemiz var. Kıyıya vuran ve yaşama tutunmaya çalışan balıkları bir şekilde gecenin bir yarısı bir nakliyeci bulduk ve bir arkadaşımızın da evindeki su tankerini aldık. Burada balıkları kurtarıp en yakın gölete bırakacağız" dedi.

Öte yandan balık kurtarma operasyonuna Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Tüzün de katıldı.



