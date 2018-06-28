Geçici kimlik belgesi ile iligili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Daha önceden YGS ve LYS adıyla iki aşamalı gerçekleştirilen üniversite sınavı bu sene yeni sistem olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adıyla 30 Haziran - 01 Temmuz'da uygulanacak. Sınava katılacak öğrencilerden yeni kimlik kartları teslim alıncaya kadar geçici kimlik belgesi alacak öğrenciler için ÖSYM duyuru yayınladı. Peki, geçici kimlik belgesi ile sınava girilir mi? Geçici kimlik belgesi nasıl alınır? Hafta sonu hangi nüfus müdürlükleri açık olacak? İşte merak edilenler...

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GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ İLE SINAVA GİRİLİR Mİ? NASIL ALINIR?

ÖSYM'de yapılan duyuruda geçici kimlik belgesi ile 2018 YKS'ye girilebileceği açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) katılacak adaylardan T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenenler, bu belgeleri ile 2018-YKS’ye girebileceklerdir.

Ayrıca; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 2018-YKS’ye girecek adaylardan nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olanlar için 30 Haziran 2018 Cumartesi günü07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 1 Temmuz 2018 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleriaçık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran 2018-YKSadaylarına, müdürlük personeli tarafından, “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Belirtilen sürelerde açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerilistesine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.Bu kapsamda, kayıp veya değiştirme nedeniyle T.C. Kimlik Kartı almak için Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2018-YKS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. T.C. Kimlik Kartı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve YKS Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgileri ve fotoğrafının karşılaştırılması sonucunda bilgilerin birebir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde adaya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Adayın, YKS Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğü’ne giden adayın, 2018-YKS Sınava Giriş Belgelerinden herhangi birinin ve 2 fotoğrafının (biyometrik) yanında olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır."