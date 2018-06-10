Sabuncubeli tünelleri yarın açılıyor

İzmir'deki 35 projeden biri olan Sabuncubeli Tünelleri'nin bayrama yetişmesi için yapılan çalışmalar tamamlanırken, yarın görkemli bir açılış töreni düzenlenecek. Açılışı Başbakan Yıldırım’ın yapmasıyla da tünel hizmete alınmış olacak.



10 BİN KİŞİLİK İFTAR SOFRASI

Sabuncubeli Tünelleri'nde açılış sırasında tünel içinde yaklaşık 10 bin kişilik iftar sofrası kurulacak. Ramazan Bayramı'nda kullanılacak olan tüneller, kamu kaynaklarıyla yapıldığı için geçişler ücretsiz olacak.

Sabuncubeli Tüneli, İzmir-Manisa karayolunun 21. kilometresinde bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı döneminde, 2011 yılında İzmir'den milletvekili adayı olduğu sırada açıkladığı 35 proje arasında, Sabuncubeli Tünelleri de yer aldı. Hem İzmir-Manisa arasındaki ulaşım süresini 15 dakikaya indirecek hem de yolun en zorlu bölümünün kolayca geçilmesini sağlayacak olan tünellerdeki tüplerin uzunluğu da 4 bin 70 metre olarak planlandı.