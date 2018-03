1 | 20

90. Oscar Ödül Töreni, 4 Mart'ı 5 Mart'a bağlayan gece, Los Angeles'ta düzenlenecek. Törende, 2018 yılının En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan isim belli olacak. 2018 Oscar adayları Sally Hawkins (The Shape of Water), Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird) ve Meryl Streep (The Post). Peki geçmişte Oscar heykelciğini kaldıran kadın oyuncular kimlerdi? İşte son 20 yılın en iyi kadın oyuncuları...

Helen Hunt (As Good as It Gets, 1998)