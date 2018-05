1 | 27

Metropolitan Museum of Art'ın her yıl düzenlediği Costume Institute Gala (Met), bu yıl 7 Mayıs'ta gerçekleşecek. 2018 Met Gala'nın sunuculuğunu dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna üstlenecek. Her yıl haftalarca konuşulan, katılan ünlülerin en cesur kıyafetleriyle boy gösterdiği büyük gece öncesinde Met Gala'ya damga vuran stilleri bir araya getirdik.

Kylie Jenner - 2017

Kıyafet: Versace