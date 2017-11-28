Gediz Elektrik ve Aydem Elektrik'in borcu 650 milyon TL'yi aştı

Ankara’da enerji koridorlarında ve kapalı kapılar ardında son dönemde en çok bazı elektrik dağıtım şirketlerinin finansman sorunu ve borçlarını çevirme konusunda düştükleri sıkıntı konuşuluyor. Bereket Enerji kontrolünde bulunan, sırasıyla 2.6 milyon ve 1.5 milyon abonenin elektrik dağıtımını yapan Gediz Elektrik ile Aydem Elektrik’in 650 milyon TL’yi bulan borç krizinin derinleştiği belirtiliyor.
TETAŞ İKİ ŞİRKETİ DEFALARCA UYARDI
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre söz konusu dağıtım şirketlerinin, devletin kontrolündeki Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’ye (TETAŞ) olan elektrik borcunun 600-650 milyon TL’yi aştığı belirtiliyor. TETAŞ’ın bu iki şirketi, borçlarını ödemeleri için defalarca uyardığı belirtildi. Aynı grup altında faaliyet gösteren borçlu dağıtım şirketlerinin, birikmiş borçlarını ödemedikleri gibi her ay da yeni borç yaptıkları kaydedildi.
BÜROKRASİ FORMÜL ÜRETİYOR
Bürokrasi, sektörde daha derin ve büyük bir soruna yol açmamak için tahsilat konusunda formül üretiyor. TETAŞ’ın, bu amaçla bu iki dağıtım şirketini “borcunuzu ödeyin” diyerek defalarca uyardığı kaydedildi. TETAŞ’ın, ilgili diğer kamu otoritelerini de yaşanan sorun hakkında bilgilendirdiği ve gerekli girişimlerde bulunduğu belirtildi.
FİNANSAL YAPILANDIRMA İÇİN GÖRÜŞÜYOR
Elektrik dağıtım sektörü kaynakları, iki dağıtım şirketini kontrol eden Bereket Enerji’nin, bankalarla kredilerini yeniden yapılandırmak üzere görüşme yaptığını belirterek, “Sürecin sonuçlandığını söyleyebiliriz. Grup, TETAŞ’ın kapısını çalıp, borçlarıyla ilgili görüşme yapacaktır. Bu konuda olumlu gelişmeler beklenebilir” dedi. Kaynaklar, diğer bazı elektrik dağıtım şirketlerinin de TETAŞ’tan satın aldıkları elektrikten doğan borçları bulunduğunu belirterek, “Dolar kurunun bu düzeylere çıkması beklenmiyordu. Bu durum, dağıtım şirketlerinin finansal yönden sorun yaşamasına yol açtı” dedi. Elektrik dağıtım şirketlerinin, finansal darboğazın az da olsa aşılması ve şirketlerin nefes alması için enerji bürokrasisine bazı talepler ilettiği, bunların değerlendirildiği öğrenildi.
DOLAR KURU ÇARPTI
Türkiye’de 22 elektrik dağıtım bölgesi var. Özelleştirmeden 13 milyar dolar gelir elde edildi.
Özelleştirme sürecinde dolar 1.80 TL düzeyindeydi. Bugün dolar 3.88 TL seviyesinde.
OSMANGAZİ YÖNETİMİNE EL KONULMUŞTU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2013 yılında Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin (OEDAŞ) yönetimine, “TETAŞ’a olan 180 milyon borcunu ödememesi” ve “finansal darboğaza düşmesi” ve “yükümlülüklerini yerine getirmemesi” nedeniyle el koymuştu. Daha sonra da OEDAŞ’ın yönetimine, kamunun tayin ettiği yöneticiler atanmıştı. Osmangazi, geçtiğimiz yıl Zorlu Grubu’na satıldı. EPDK, Aralık 2016’da devir için onay verdi.
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