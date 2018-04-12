Gedizler Yapı Evre haziranda teslim edilecek

Gedizler Yapı Evre'de 28.500 metrekarelik proje alanının tam yüzde 85’i yeşil ve sosyal alanlara ayrılıyor. Konut sahiplerine basketbol, voleybol, mini futbol, tenis kortu, yürüyüş ve bisiklet yolları, 550 metrekarelik performans ve yüzme havuzu imkanı sunuyor.

Gedizler Yapı Evre projesi Sancaktepe’de metroya 500 metre , FSM ve YSS köprülerine eşit uzaklıkta, tüm çevre yollarının yanı basında, Sabiha Gökçen’e 15 dakika mesafede, İstanbul’un en büyük Şehir Hastanesine 1 dakika mesafede yükseliyor.

Gedizler Yapı Evre projesinin Haziran 2018’de teslim edilmesi planlanıyor.