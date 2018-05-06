Gefle - Halmstads maçı istatistikleri

Gefle ve Halmstads, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Gefle 7 puanla 9. sırada, Halmstads 4 puanla 12. sırada bulunuyor. Gefle son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Halmstads, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 633 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gefle kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Halmstads sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Gefle son haftadaki Sundsvall müsabasında 3-1 kazandı.

Halmstads ise Djurgardens karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gefle, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Halmstads, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Halmstads 2 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.