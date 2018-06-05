Gefle - Helsingborg düellosu

Gefle ve Helsingborg, 05 Haziran 2018 Salı günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Gefle 8 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Helsingborg 20 puanda ve 4. sırada. Gefle, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Helsingborg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 435 kodlu maçı oynayanlar; Gefle galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.20, Helsingborg galibiyet oranı 1.60. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Gefle önceki hafta Brommapojkarna mücadelesinde 4-1 yenildi.

Helsingborg ise Östers karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Gefle, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 12 gol yedi.

Helsingborg, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Helsingborg 8 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.