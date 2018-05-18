Gefle - Jönköpings Södra maçı heyecanı

İsveç Superettan maçında Gefle ile Jönköpings Södra, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 7 puanlı Gefle 14. sırada bulunuyor, Jönköpings Södra 7 puana sahip ve 13. sırada. Gefle, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Jönköpings Södra, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 130 kodlu maçı oynayanlar; Gefle galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Jönköpings Södra galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Gefle önceki hafta Östersunds FK mücadelesinde 2-4 kazandı.

Jönköpings Södra ise Helsingborg karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Gefle, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 5 gol yedi.

Jönköpings Södra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Jönköpings Södra, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.