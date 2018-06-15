Gefle - Östers maç önü

İsveç Superettan maçında Gefle ile Östers, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. 9 puanlı Gefle 15. sırada bulunuyor, Östers 14 puana sahip ve 10. sırada. Gefle, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Östers son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 206 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Gefle kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Östers sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Gefle önceki hafta Brommapojkarna mücadelesinde 4-1 yenildi.

Östers, Helsingborg karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Gefle, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Gefle, kendi sahasında 6 gol attı, 13 gol yedi.

Östers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Östers, 8 gol atarken 10 gol yedi.