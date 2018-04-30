Geleceğin hukukçularının 'tahkim' yarışı

Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 2. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’na katılan 18 üniversiteden 282 öğrenci, 47 takım halinde birincilik hedefiyle mücadele etti. Final duruşmasında kazanan taraf Bilkent Üniversitesi ekibi oldu.

2. Geleceğin Tahkim Avukatı yarışma için kurgulanan olay metninin 9 Kasım 2017 tarihinde yayınlanmasıyla yarışmaya start verilmiş, üniversite takımları gerçek bir tahkim yargılamasına hazırlanır gibi, 1 Şubat 2018’de dava dilekçelerini, 15 Mart 2018 tarihinde de cevap dilekçelerini sunmuşlardı. Yaklaşık 6 aydır süren yarışma maratonu sonucunda 28-29 Nisan’da söz savunmada idi ve farazi duruşmalarda en başarılı olan ekipler ödüle ulaştı.

47 takımın yer aldığı kurgusal duruşmalarda, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Av. Sabiha Tekin, Çorum Barosu Başkanı Av. Altan Akpınar, Prof. Dr. Yeşim Atamer, ISTAC Genel Kurul üyeleri Av. Muhammet Aksan ve Av. Ebru Bostancıoğlu, ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Av. Rifat Bacanlı, Prof. Dr. Emre Gökyayla, ISTAC Milli Divan Üyesi Doç. Dr. Cemile Demir Gökyayla, Doç. Dr. Necla Öztürk, Dr. Candan Yasan Tepetaş ve Av. Eda Cerrahoğlu Balssen de hakemlik yaptı.

KİMLER KAZANDI?

Ticari bir uyuşmazlığın “ISTAC Tahkim Kuralları” uygulanarak çözümü etrafında kurgulanan yarışmada ilk 8’e kalan ekipler, 29 Nisan Pazar günü çeyrek-yarı final ve final heyecanı yaşadı. Yarışmanın final duruşmasında ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi takımları karşı karşıya geldi. Genç hukukçular, final duruşmasında hakemlik yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Av. Dr. İsmail Esin karşısında ter döktü.

Geçen yılki yarışmanın ikincisi Bilkent Üniversitesi ekibi, Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu’nun koçluğunda, bu yıl birincilik sevincini yaşadı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibi üçüncülük ödülünü alırken, en iyi dava dilekçesi ödülü geçen yılın birincisi Galatasaray Üniversitesi’ne, en iyi cevap dilekçesi ödülü Marmara Üniversitesi’ne, ISTAC özel ödülü yarışmada en iyi takım ruhunu sergileyen İstanbul Şehir Üniversitesi’ne verildi. Geleceğin Tahkim Avukatı Ödülü’nü ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ekibinden Sevdanur Arslan kazandı.