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İnsan vücudu sağlığa dair birçok biyolojik ve kimyasal geri bildirimde bulunur. DARPA’nın ABD Ordusu için geliştirdiği bir cihaz ise bu geri bildirimlerin akıllı telefon gibi bir cihazla anlık olarak takip edilmesini sağlıyor.