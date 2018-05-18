Özlem Avcıoğlu, HT Cumartesi'de dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Tokyo'yu kaleme aldı.

SOKAK MODASI ÇOK RENKLİ

Sokak modasını izlemek için daha iyi bir kent olamaz. Shibuya istasyonuna yakın Harajuku bölgesi dünyanın en kalabalık kavşağı. Aynı zamanda Tokyo sokak modasını ve gençliği izlemek için en iyi yer. Özellikle Omotesado Caddesi’ne gidin ve fotoğraf çekmeye başlayın! Japonlar seve seve poz veriyorlar. Yıllarca giydikleri geleneksel kıyafetleri kimonoyu çıkaran gençler ve genç görünenler (bu şehirde kimse yaşını göstermiyor), kendi sokak kültürlerini ve moda akımlarını yaratmakla kalmıyor, tüm dünyaya da ilham veriyorlar.

BALIK HALİNDE SUŞİ YEMELİSİNİZ

Tsukiji Fish Market dünyanın en büyük balık hali. Şehrin güneyinde deniz kenarında yer alıyor. Gün boyu hareketli ama en yoğun saatler sabah 4-6 arası; restoran sahipleri açık artırmalara katılıp tuna balığı alıyor çünkü. Fotoğraf çekmeme şartıyla açık artırmayı izleyebilir, sonra haldeki restoranlarda en taze suşileri tadabilirsiniz. Bu arada, Japon Mutfağı suşiden ibaret değil. Tokyo’ya özgü birkaç mutfak var. İçlerinde en önemlisi; pahalı malzemelerle hazırlanmış tablo güzelliğindeki mezelerin iki saat boyunca servis edildiği Kaiseki Mutfağı.

RENKLİ IŞIKLAR ŞEHRİ: HONG KONG!

BİLİMKURGU GİBİ

Tokyo, Avatar’ın fosforlu, LED ışıklı, renkli ormanları ile Bladerunner filmindeki atmosferin bir karışımı. Bu şehrin sadece tek bir merkezi, simgesi, ikonu, meydanı yok; onun yerinde bol ışıklı fosforlu tabelalar, sesli reklamlar, çocuk sesli kadınların yaptığı anonslar, yemyeşil parklar ve üst üste geçen beş-altı katlı yollar var. Gelecek, Tokyo’da çok önce başlamış gibi. İnsan bu şehirde kendini başka bir gezegendeymiş gibi hissediyor.

Şehir çok kalabalık ama arada bolca bahçe ve yeşil alan var. Dev gökdelenlerin yanında iki katlı evler, çatılardan çıkan milyonlarca anten, aralara serpiştirilmiş tapınaklar, caddelerde binlerce insanın karşıdan karşıya geçtiği kavşaklar ve her çeşit mimari ile değişik bir kent Tokyo. Son yıllarda Ginza ve Aoyama bölgelerinde dünyaca ünlü mimarların Prada, Hermes, Dior, Tod’s, Armani gibi markalar için tasarladıkları binalarla bir mimarlık müzesi olmaya da aday.

DÜNYANIN ÇATISINA YOLCULUK: TİBET!

KİRAZ PARKINI GEZİN

Tokyo dünyanın en kalabalık ama aynı zamanda en çok parka sahip, en yeşil şehirlerinden. Kent parklar sayesinde nefes alıyor. 75 farklı tür kiraz ağacı bulunan Shinjuku Goyen parkını gezin.

NE ZAMAN GİTMELİ?

Yağmurların başlayıp nemin dayanılmaz hale geldiği haziran-ağustos arası gitmeyin. Ünlü “kiraz çiçeği yağmuru”nu izlemek için nisanda gidin.

ZENGİN ÇİNLİLERİN ŞAŞAALI BAŞKENTİ: ŞANGHAY!

ŞEHİR İÇİNDE ULAŞIM

Tokyo’da çok gelişmiş bir metro sistemi var. Taksiler pahalı ama beyaz eldivenli şoförlerin kullandığı, para üstünün tepside uzatıldığı taksilere mutlaka bir kez binmelisiniz.