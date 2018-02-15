Alexander Smith adlı kişi 2118 yılından aldığı bir resme sahip olduğunu ve gelecekten geldiğini öne sürdü. YouTube'taki videosunda kendisinin zamanda yolculuk yapan ilk isimlerden birisi olduğunu iddia eden Alexander Smith, her şeyin 1981 yılında başladığını belirtti.

1981 yılından beri seyahat eden yaşlı adam, gizli bir CIA denemesinde yer aldığını ve gelecekte dünyanın nasıl göründüğünü, bir videosunda anlattı.

"CIA beni arıyor ve ben de saklanarak yaşıyorum" diyen Smith, zaman yolculuğundan söz ederek hayatını tehlikeye attığını söyledi.

"HER ŞEY 1981 YILINDA YAŞANDI"



Apex TV'ye konuşan Smith, "2118 yılını çok gizli bir CIA misyonunun bir parçası olarak ziyaret ettim. Bildiğim kadarıyla, zaman yolculuğunun başarıyla tamamlandığı ilk zamanlardan biriydi. Geleceğe ve sonra da geçmişe gittim. Hepsi 1981 yılında yaşandı." dedi.

Dünyanın buna hazır olmadığını düşündüğü şu zamana kadar beklemeyi tercih ettiğini söyleyen Smith, "Hükümet orijinal fotoğrafa el koydu, ancak benden almadan önce düzenlediğim kopyayı almayı başarmıştım." şeklinde konuşarak iddiasının altını çizdi.

"UZAYLILAR GERÇEK"

Uzaylıların da var olduğunu söyleyen adam "Yabancılar bizi ziyaret ediyor, dünyaya gelen akıllı uzaylılar var. İlk önce 21. yüzyılın ortalarında ziyaret ediyorlar." dedi.

NOAH DA GELECEKTEN GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden tek isim Alexander Smith değil. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre Noah isimli genç bir adam da gelecekten geldiğini ve 2030 yılını gördüğünü öne sürdü.

Ayrıca normalde 50 yaşında olduğunu ancak gizli bir ilaç sayesinde 25 yaşına geri döndüğünü belirtti. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç iddialarını kanıtlamak için yalan makinesi testine girdi ve testten geçmeyi başardı.

PEKİ NOAH'IN GELECEK İLE İLGİLİ TAHMİNLERİNDE NELER VAR?

- ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 yılındaki seçimden tekrar zafer ile ayrılacak.

- Bitcoin daha da yaygın olarak kullanılacak.

- 2021 yılına kadar yapay zekanın çok daha önemli bir yere sahip olacak, insanlar saatte 900 kilometre hızlara ulaşan elektrikli araçlar üretecek.

- 2028 yılında insanoğlu yıllardır incelediği ve kolonileştirmek için onlarca proje hazırladığı Mars'a ulaşacak.

-2028 yılında ayrıca zamanda yolculuğun yapılabildiği duyurulacak.

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