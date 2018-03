Hatay’ın Hassa ilçesi karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 8 askerimizi ve yaralanan 13 kahramanımızı anarak sözlerine başlayan Topçu ”Zeytin Dalı harekâtının 41. gününde gelen haberler bağrımızı yaktı. Gazilerimiz var. Rabbim tez elden şifa versin. Rabbim şehitlerimizin şefaatlerine mazhar olmayı bizlere nasip eylesin. Nizam ve Merhamet Medeniyeti’nin kutlu yiğitleri büyük Türk Milletine ecdatlarının kutlu izinde yeni ufuklar açıyorlar. Seksen bir milyonun her bir ferdi için artık sınırlarımızın her yanı yeni bir Çanakkale, yeni bir Sakarya, yeni bir Dumlupınar’dır. Allah'ın izniyle, bayrağın yükselişine, ezan sesine sahip çıkacak kardeşlerinin arka saftan hamle yapacağını biliyorlar. ’Kanlarıyla kurtarıyorlar tevhidi/ Huzurla Hakk'a yürüyenlerin/ Menzilleri mübarek olsun.”



“BİR ELİNDE KUR’AN BİR ELİNDE BİLGİSAYAR OLAN NESİL BENİM EN İÇTEN DİLEĞİMDİR”



“Gençlerimizin meselelerini demokratik ortamlarda hukuk içinde, terör ve anarşiye malzeme vermeden seçtikleri bu yol ve ifade etme gayretlerini yürekten destekliyorum. Şahısları ile ilgili konuların yanında ülkenin, milletimizin ve dünyanın meseleleri ile ilgili, teröre ve demokrasi dışı hak arama yöntemlerini reddederek, meşru yöntemleri benimsemiş olmaları her takdirin üzerindedir. Bir elinde bilgisayar bir elinde Kur’an olan bir gençliğin ülkemizin geleceğinde söz sahibi olması şahsen benim en içten dileğimdir.”





“GENÇLER YUMRUKLARIYLA DEĞİL FİKİRLERİYLE KONUŞMALI”



“Kendilerine siyaseti takip etmelerini, gerektiğinde dâhil olmalarını tavsiye ederim. Çünkü demokratik yönetimlerde devlet siyaset eliyle yönlendirilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayret ve çabaları ile gençler için seçme ve seçilme hakları konularında çok önemli düzenlemeler yapıldı. Siyaset ile ilgilenecek gençlerimiz ile ilgili şunu ifade etmek isterim; bizim neslimizin geçmişte yaptığı hatayı yapmamalı, kavgadan ve sokaktan uzak durmalı, yumrukları ile değil fikirleri ile konuşmayı ve tartışmayı seçmeli. Eğitimin içinde olan gençlerimize de, çalışma hayatının içinde olan gençlerimize de tavsiyem; yaptıkları iş neyse o işin en iyisini yapmaları, o işin arananı olmalarıdır. İnşallah gençlerimiz kendilerini en iyi şekilde yetiştirip, dilerlerse ülkemize siyaset yoluyla da hizmet etme imkânını da değerlendirebilirler.”



“GENÇLERİMİZE MERHAMET MEDENİYETİNİN EVLATLARI OLDUKLARINI HATIRLATMAK İSTERİM”



“Gençlerimize dünya tarihinde söz sahibi olduğu zamanlarda, bütün insanlığa güvenliği, barışı, adaleti getirmiş nizam ve merhamet medeniyetinin temsilcilerinin evlatları olduklarını hatırlatmak isterim. Sizler Anadolu’da bin yıldır sömürü ve derebeyi medeniyetinin temsilcilerine karşı Malazgirt’te, Kudüs’te, İstanbul surlarında, Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, yan yana Ay-yıldızlı al bayrak altında birlikte şahadet şerbetini içenlerin çocuklarısınız. Sizler Selçuk’unun varisi, Osmanlının torunu, Türkiye Cumhuriyeti devleti ile milletinin evlatları olup, aynı zamanda genç Türkiye Cumhuriyeti’nin birinci sınıf vatandaşlarısınız.”



“DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN KIYAMETE KADAR PAYİDAR OLACAĞININ TEMİNATI…”



“Biliniz ki; farklılıklarımız zenginliğimizdir. Her biriniz kendi kimliğinizi başı dik olarak ifade edecek, bunun yanında ‘biz’ çatısı altında atalarımızın yaptığı gibi “Millet-i Vahide’nin” mensubu olduğumuzu da gururla haykıracağız. Çokluk içindeki birlikteliğimiz, atalarımızı üç kıtada söz sahibi yapmıştır. İnşallah ‘bayrak düştüğü yerden kalkar’ ilkesi gereği yeniden birlik ve beraberlik içinde döktüğümüz şehit kanıyla sulanan bin yıllık vatanımız Anadolu toprağından, Ay-yıldızlı albayrak altında yeniden hep birlikte ayağa kalkıp yeniden dünyada söz sahibi olacağız. Devletimizin ve milletimizin kıyamete kadar payidar olacağının teminatı, ayrımcılığa ve bölücülüğe asla müsamaha göstermeyecek gençlerimizdir.”

