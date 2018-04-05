Geleneksel tıp üniversitelerde ders olacak!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) alanında yalnızca tıp fakültesi mezunlarının sertifika alarak uygulama yapabileceğini söyledi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi’ndeki basın toplantısına katılan Demircan, GETAT’ın tıp fakültelerine taşınacağını belirtip şöyle konuştu: “Tıp eğitimde ders olarak okutulması için YÖK ile görüşülüyor. Yönetmelik kurallarına uymayanlar için cezai yaptırımlarımız var. Ruhsat, izin almamış kimse bu uygulamayı yapamaz. 1-3 yıl arasında hapis cezası var. 2014’ten bu yana 20 ceza verildi. 3’ünün hapis cezası onaylandı, davaları devam edenler var.”

‘KARARLIYIZ’

GETAT’ı merdivenaltından kurtararak gün ışığına çıkarmak istediklerini kaydeden Demircan, şöyle devam etti: “Bütün insanların kültür havzalarında GETAT ile ilgili birikim vardır. İstanbul’daki GETAT Kongresi, bunların birleştirilmesine hizmet edecektir. Anadolu’nun birikimini de dünya ile paylaşmak istiyoruz. GETAT ile ilgili bilgi birikiminden istifade etmek kadar tabii bir şey olamaz. Geleneksel tıptan istifade etme kararlılığı içindeyiz.” GETAT uygulamalarının SGK kapsamına alınmasıyla ilgili de konuşan Bakan Demircan, “Vatandaş bu uygulamaları cebinden ödüyor. Bugünden sonra böyle bir talep gelirse çalışmalar yapılır. Henüz kesinleşmiş bir çalışma yok” dedi.

‘DSÖ MEMNUN’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu ise “GETAT’ın modern tıbbı telafi ettiğini görüyoruz. DSÖ, İstanbul’daki GETAT Kongresi hazırlık çalışmalarına dahil olup kongrenin teknik anlamda eş sponsoru olmaktan memnuniyet duyuyor” diye konuştu.

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