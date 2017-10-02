Gelibolu Maratonu'nu kim kazandı

Turkcell’in ana sponsorluğunda bu yıl 3. kez düzenlenen, Türkiye’nin ‘barış’ temalı ilk maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için koşuyoruz’ sloganıyla ve binlerce kişinin katılımıyla düzenlendi. 42 kilometrelik maraton, 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre ve 5 kilometre halk koşusu olarak dört kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, Gelibolu Yarımadası’nın tarihi parkuru geçildi.

Parkuru erkeklerde 2:41.44’lük derecesiyle Murat kaya, kadınlarda da 3:21.29 ile Vesile Yılmaz Anatca ilk sırada bitirdi. Yarı maratonda şampiyonluk erkeklerde Özkan Yüksel kadınlarda ise Seda Kurtuldu’nun oldu. 10 kilometrelik koşuda ise birincilik erkeklerde Hasan Tek, kadınlarda Elif Polat’a gitti.

MİZGİN AY STARTI VERDİ

10 kilometrelik parkurda, startı Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve maratonun onur konuğu, dünya şampiyonu atletimiz Mizgin Ay verdi. Mizgin Ay’a Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’la birlikte Türk sporuna katkılarından dolayı teşekkür ve başarı plaketi takdim etti. 10 kilometre koşusunda ünlü isimler Burcu Esmersoy, Kadir Çöpdemir ve Pascal Nouma da yer aldı.

BARIŞ ORMANI'NA 10 BİN FİDAN DAHA

Maraton öncesinde başlangıç noktasına sembolik bir ‘barış’ fidanı dikildi. Geçen sene 10 bin fidanını dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı’na, 10 bin fidan daha eklenerek orman büyütüldü.

Gelibolu Maratonu

Murat Kaya

Vesile Yılmaz Anatca