Bir gün evli kaldığı eşi tarafından terk edilen genç üç yıldır nafaka ödüyor.

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre, 28 yaşındaki Atakan Varlı 2015 yılında Kübra isimli bir kadınla tanıştı ve ikili hayatlarını birleştirme kararı aldı. Önce nişan yapıldı, aileler tanıştı ve nikah yapıldı. Tekirdağ Çorlu'da düğün yapılacaktı ama nikahtan sonra genç çift yüz yüze bile gelemedi. Bir hafta sonra ise gencin eline boşanma tebligatı ulaştı. Kendini bir anda mahkemede bulan genç verilen kararla ikinci kez yıkıldı. Bir gün evli kaldığı ve en son nikahta gördüğü eşine ayda 500 lira nafaka ödemesine karar verildi. İddiaya göre, kayınpederi ise 100 bin lirasını çaldı.

"BENİ ALDATTIĞINI GÖRDÜM"

Show Haber'e konuşan Varlı, "Nikahtan sonra kızı hiç görmedim. Araştırmaya başladım, beni aldattığını gördüm. Benimle nikahlı olduğu halde farklı erkeklerle konuşmalarını yakaladım. Düşünün, bir gün evli kaldım, ikinci günü çekti gitti. Nikahı kıydıktan sonra hiç görmedim. Üstüme icralar gelmeye başladı. Babasından ev alacaktım, babasına yüz bin lira para verdim. Babasından da haber yok, kızdan da haber yok. Buna istinaden üç yıldır nafaka ödüyorum" dedi.

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