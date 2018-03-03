Kanada’da Emily Liao isimli kadın, düğün fotoğraflarını çeken organizasyon şirketi hakkında internette yazdığı öfkeli yorumlarla şirketin itibarını zedelediği gerekçesiyle 89 bin dolar para cezasına mahkûm edildi.

GELİN VE DAMATTAN ÇOK NEDİMELERİ ÇEKEN FOTOĞRAFÇI SUÇU KÖTÜ HAVAYA ATTI!

Gazete Habertürk'teki habere göre; Liao, yaptığı paylaşımlarda, Amara Wedding ve şirketin sahibi Kitty Chan’i “kirli taktiklerle” müşterilerine yalan söylemekle suçlamıştı.