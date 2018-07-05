Gelinim Mutfakta 84. Bölüm Fragmanı yayında! Fatih Ürek'i bu kadar şaşırtan olay ne? Nurten Hanım, Tuğba'yı yalandan ağlama ile suçluyor. Özlem ve kaynanası Nurten Hanım arasındaki puan krizi devam ediyor. Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta 83. yayınlanan son bölümde Nurten-Özlem Argün, Rukiye-Tuğba Ebrek, Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret ve Suzan Tekin-Şebnem Karataş çiftleri "Tahinli Mantılı Köfte” için yarıştılar.

Gelinim Mutfakta 83. Bölümde Şebnem'in, kardeşinin programa gönderdiği duygu dolu mesaj herkesi ağlattı! Şebnem'in erkek kardeşi Batuhan, ablasına ve stüdyodakilere bir video mesaj gönderdi. Şebnem, annesi öldükten sonra kardeşleri için hayatını feda etmiş ve onların büyümesinde en büyük etken olmuş. 15 yaşından itibaren kardeşlerine annelik yapan Şebnem, kardeşini ekranda görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Batuhan "Ablam, bizim sorumluluğumuzu aldığında 15 yaşındaydı! 15 yaşındaki bir kızın iki tane çocuğa bakması mucize denecek kadar büyük bir olay! Ona hiç bir zaman teşekkür edemedim, buradan nasip oldu! Sana çok, çok teşekkür ediyorum! Seni seviyoruz" dedi. Bu sözler başta Şebnem olmak üzere herkesi çok duygulandırdı. Şebnem ve kaynanasının gözyaşlarına diğer yarışmacılarda eşlik etti. Şebnem'in güzel yüreğinden geçenler, kelimeler olarak ağzından dökülmeye başladı. Söyledikleri herkesin yüreğini cız ettirdi!





