Kanal D'de yayınlanan ve haftaiçi her gün saat 12.45'te seyircisinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta 80. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde haftanın birincisi belirlendi. Fatih Ürek'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 29 Haziran puan tablosu...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ

Günün en yüksek puanını 16 puanla Özlem aldı. Başak 15 puanla 2. oldu. Günün en düşük puanını 5 puanla Tuğba ve Hatice aldı.

Haftanın en düşük puanını Tuğba ve Başak aldı. Bu haftanın en düşük puanını alan gelini 53 puanla Başak. 55 puanla Tuğba oldu. Haftanın en yüksek puanını alıp 6 altın bileziğin sahibi yani haftanın birincisi 63 puanla Özlem oldu.

Gelin Başak ve kayınvalkide Hanife yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU

Hanife - Başak: 53

Nurten - Özlem: 63

Rukiye - Tuğba: 55

Hüsniye - Hatice: 51