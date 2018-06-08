Gelinim Mutfakta birincisi bugün yayınlanan 65. bölümle birlikte belli oldu. Kayınvalideleriyle yarışmaya katılan gelinlerin mutfağa girip yemek yaptığı, Kayınvalidelerin ise yemekleri puanladığı yarışmada, hafta birincisine 5 altın bilezik ödülü veriliyor. Her hafta en az puan alan gelin kaynananın elendiği Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta birincisi...

GELİN MUTFAKTA BİRİNCİSİ - 8 HAZİRAN 2018

Gelin Mutfakta'da çok çekişmeli bir hafta daha geride kaldı. Bu hafta 43 puanla en az puanı alan gelin Yurdanur ile kayınvalidesi Suna Hanım yarışmadan elendi. Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ise 58 puan ile Başak oldu. Hatice ise 56 puan ile ikinci oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA SÜPRİZ!

Hatice ve Hüsniye Hanımı şok eden bir sürpriz yaşandı!

Gün sonu değerlendirmesi sırasında yarışmacılar Fatih Ürek'in şaşkınlık nidası ile kafalarını döndürdükleri yerde bir sürprizle karşılaştılar. Hüsniye Hanımın oğlu ve Hatice'nin eşi Hüseyin Bey kapıdan içeri girdi. Askerden dönen Hüseyin Beyi gören Hatice ve Hüsniye Hanım şok oldular. Hatice zangır zangır titrerken, Hüsniye Hanım gözyaşlarını tutamadı. Birbirlerine sarılıp hasret giderdiler. Diğer yarışmacılar da bu tabloyu görünce duygusal anlar yaşadılar. Fatih Ürek ise, bu kavuşmayı hazırlayan Gelinim Mutfakta ekibini canı gönülden tebrik etti.

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