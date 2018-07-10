Gelinim Mutfakta haftaiçi hegün saat 12.45'te ekranlara gelirken, dün ve bugün yayınlanmadı. İzleyiciler de şimdi programın neden yayınlanmadığını merak ediyor. Gelinim Mutfak'ta en son yarışmacılardan Hatice ile Hüsnüye'nin programdan ayrılışı ile gündeme gelmişti. İşte Gelinim Mutfakta'ya dair detaylar

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta'nın bugün yeni bölümünün yayınlanmaması üzerine, izleyiciler programın akıbetini merak etmeye başladı. Kanal yöentiminden yapılan açıklamaya göre Gelinim Mutfakta'nın yayın saati değişti. Saat 12.45'te yayınlanan Gelinim Mutfak'ta saat 15.45'te ekranlarda olacak.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 87. Bölüm Fragmanı yayında! Gelinler, Özlem'e karşı birleşiyor; Özlem'in kayınvalidesi Nurten Hanım adeta çılgına dönüyor!

Mutfakta gerilim eksik olmuyor; yemekler bu kez gecikiyor!

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE NEDEN GİTTİ?

Geçen hafta eski yarışmacı Hatice ile kayınvalidesi Hüsnüye hanım yarışmada yer almadı. Programın izleyicileri Hatice'nin neden yarışmadan ayrıldığını merak ediyordu. Açıklamayı Hatice sosyal medya hesabından yaptı. 4 aydır yarışmada iki kez elendiklerini belirten Hatice, "Artık bilezik de kazanamıyorduk, boş yere stres ve gerginlik altından ailemize de yetemiyorduk. Günlük huzurlu hayatımızı seçtik. Gelinim Mutfakta bizim için yarışmacı olarak bitmiştir" dedi.