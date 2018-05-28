ABD'nin Arkansas eyaletinde 50 yaşındaki Patty Resecker, 29 yaşındaki gelini Kayla Jones anne olamadığı için kendi torununu doğurmayı kabul etti ve taşıyıcı anne oldu.

Kayla Jones'un 17 yaşındayken geçirdiği operasyon, anne olmasını engelliyordu. Cody ve Kayla Jones, yıllarca taşıyıcı anne aradı ancak bir sonuca ulaşamadı.

Kayınvalide Patty Resecker, genç çiftin bu hayalini gerçekleştirmek için yardımcı olmak istediğini söyledi.

Kayla Jones, "İlk önce doktorların deli olduğumuzu düşündüğünü düşündüm, ama araştırdığımda başka büyükanneler bulduk" dedi.

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