Konuya ilişkin duyuru, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, 14 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2018 yılı 1. geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süreleri 17 Mayıs Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı.