Yabancı yatırımcılar mayısta Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişen ülkeler grubunda 12.3 milyar dolarlık net satış yaptı. Bu Donald Trump’ın ABD başkanı seçildiği Kasım 2016’dan bu yana en büyük ikinci aylık satış.

IIF’nin raporunda Türkiye’ye de vurgu yapılarak, “Gelişmekte olan ülke varlıklarından çıkışların tek bir belirleyicisi yok. Arjantin ve Türkiye’deki mali baskılar veya Brezilya’daki kamyoncu grevleri gibi kendine özgü yerel güçlükler, ABD tarife tehditleri ve misilleme eylemleri, İtalya ve İspanya’daki siyasi belirsizlik gibi birtakım etkenlerin bileşiminin etkili olduğu görülüyor” denildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre en büyük çıkış 8 milyar dolar ile Asya’da yaşandı ve bunu 4.7 milyar dolar ile Afrika-Ortadoğu bölgesi izledi.