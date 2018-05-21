Aralarında belgesel uygulaması The Human Story ve NetNewsWire’ın geliştiricisi Brent Simmons gibi popüler isimlerin de yer aldığı Geliştiriciler Sendikası’nın Apple’dan başlıca isteği App Store’de ücretsiz deneme döneminin bir an önce başlatılması.

Bir web sitesi kuran organizasyon, uygulama ve oyunların ücretsiz denenmesini sağlayacak özelliğin hayata geçirilmesinin ardından, aralarında gelir paylaşımının değişmesini de içeren geliştirici dostu birçok yeniliğin App Store’da kabul edilmesi için çalışacağını açıkladı.

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Geleneksel anlamda bir sendika olmayan organizasyonun sitesinde, ücretsiz deneme özelliğinin ilk hedef olduğu belirtiliyor ve bu özelliğin önemi şöyle açıklanıyor: “Ücretsiz denemeler geliştiricilerin kullanıcılara yaratımlarını gösterme ve değer yaratmasını sağlıyor. iOS’tan önce Mac geliştiricileri çoğunlukla ücretsiz deneme sürümleri yayınlıyordu ve bu sayede Mac uygulamaları geliştirerek hayatlarını idame ettirebiliyorlardı”.

Apple App Store halihazırda yalnızca abonelikle çalışan uygulamaların ücretsiz olarak denenmesine olanak tanıyor.

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Wired’ın haberine göre, Geliştiriciler Sendikası bu hafta 1.000 destekçi, haziran ayında gerçekleştirilecek Apple WWDC 2018 konferansına kadar ise 20.000 destekçi kazanmayı hedefliyor.

Apple’ın App Store’u da kapsayan servis operasyonları şirketin en hızlı büyüyen iş kolu olarak dikkat çekiyor. Apple’ın daha önce yaptığı açıklamaya göre, şirket 2017 yılında uygulama geliştiricilerine toplam 26,5 milyar dolar ödedi.

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