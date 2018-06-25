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Gelmiş geçmiş en kötü 48 güneş yanığı

25.06.2018 - 15:41 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Sosyal medyada paylaşım yapan bu kişilerin güneş yanıklarını görünce kendinizi gölgeye atma ihtiyacı hissedeceksiniz! İşte güneşlenmenin dozunu fazlaca kaçırmış sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları...

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    Yaz mevsimi geldi. Soğuklardan sıkılan pek çok kişi de sıcak havaların gelmesiyle tatil planları yapmaya, güneşlenme hayalleri kurmaya başladı.

  • 2 Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
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    Ancak pek çok kişi denize girerken ya da güneşlenirken yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmayı unutuyor ve ortaya malesef böyle talihsiz sonuçlar çıkıyor.

  • 3 Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
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    İşte fazla güneşlenmekten somatese dönen talihsiz sosyal medya kullanıcıları...

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