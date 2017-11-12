Gemi ile turist getiren acentelere yolcu başına 30 dolar destek verilecek

Türkiye’de kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 750 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine, turist başına 30 dolar destek ödenecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, destekten yararlanmak isteyen acentelerin başvuruları, 2 Nisan 2018 tarihinde mesai bitimine kadar alınacak. Ödemeler, turun gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş günü TL olarak yapılacak. Başvurular, her ay için ayrı ayrı yapılacak.

Yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapılmasının tespiti halinde, ödenen tutar geri alınacak.

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