Meteor yağmuru için bekleyişte olan vatandaşlar, 2017 yılının son gökyüzü şöleni için geri sayıma başladı. İnternet üzerinde "meteor yağmuru ne zaman?" ve "Geminid meteor yağmuru saat kaçta?" aramalarını yapan vatandaşlar, heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Peki Geminid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak?

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Astronomi alanıyla ilgilenen vatandaşların büyük heyecanla beklediği Geminid meteor yağmuru için nefesler tutuldu. Meteor yağmurunu çıplak gözle izlemek isteyen ve bu görsel şölene tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, merakla meteor yağmurunun ne zaman ve saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

2017 yılının çıplak gözle seyredilebilecek son meteor yağmuru Geminid (İkizler), 13 Aralık çarşamba gününü 14 Aralık'a bağlayacak bu gece yaşanacak.

Müthiş görüntülere sahne olacak olan meteor yağmuru, uzaya ilgi duyan herkes tarafından herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek.

5 Aralık'ta başlayan meteor yağmuru, bu gece en yoğun seviyeye ulaşacak. Dünyanın her yerinden saat 02:00 civarında rahatlıkla gözlemlenebilecek.

Meteor yağmuru, Ay'ın hilal evresinde az ışık yansıttığı zamanda yaşanacak. Bu sayede atmosfere giren göktaşlarının görülmesi kolaylaşacak. Uzmanlar, göktaşlarını izlemek isteyenlerin en iyi seyri şehir dışı gibi karanlık bölgelerde elde edebileceğini belirtiyor.

GEMINID METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Meteor yağmurunu izlemek için herhangi bir özel ekipmana sahip olmak gerekmiyor. Karanlık bir alan ve açık bir gökyüzü yeterli olacak.

Uzmanlar, yağmurun izlenmeden önce gözlerin 20 dakika boyunca karanlığa alıştırılmasını da öneriyor. Göktaşlarının atmosfere girme yoğunlukları değiştiğinden, izleyicilere gökyüzünü 1 saat kadar gözlemlemeleri tavsiye ediyor.

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