Yalı sahibi ailenin avukatı Nazlı Selek, ''Anıtlar Kurulu raporunda yalının yeniden ihyasına ilişkin gerekli her türlü işlemin yapılması yönünde karar çıktı.'' dedi.



İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı hakkındaki raporunu hazırladı.



Yalı sahibi ailenin avukatı Nazlı Selek, hazırlanan rapor hakkında verdiği bilgide, ''Biz şu ana kadar yalının tarihi eser olması nedeniyle hiçbir işlem yapamıyorduk. Anıtlar Kurulu raporunu hazırladı. Raporda yalının yeniden ihyasına ilişkin gerekli her türlü işlemin yapılması yönünde karar çıktı.'' dedi.

Bu karar doğrultusunda yalının ihyasına ilişkin proje hazırlatacaklarını belirten Selek, "Hazırladığımız projeyi Anıtlar Kurulu'na sunacağız. Projeler kontrol edilmek suretiyle kurul da karar verecek. Çalışmalar buna göre başlayacak.'' ifadelerini kullandı.



Avukat Selek, öte yandan karşı tarafın da ihtiyatı haciz kararına itiraz ettiğini bildirdi.

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