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Hadi Mehmet’im hadi, lütfen ilk önce sen kendine yardım et. Seni gök yüzünden seyreden melek yüzlü anneni üzme ve bir an evvel iyileşmek için gayret göster. Artık senin için dua eden ve iyi temennilerini eksik etmeyen basketbol ailesini ve kendini üzme. Bu acıklı öykü mutlu sonla bitsin."