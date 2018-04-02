Genç Çiftçi projesini bekleyenler için başvurular başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi için yapılan hibe desteklerinin bu yıl da devam edeceğini ve Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin liralık hibe desteği verileceğini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Kırsal alanda ikamet eden veya ikamet etmek isteyen 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış genç çiftçiler, ön başvurularını 30 Nisan’a kadar internet üzerinden yapabilecek.

GENÇ ÇİFTÇİ HİBESİYLE HANGİ PROJELER DESTEKLENECEK?

Büyükbaş/küçükbaş hayvancılık yetiştiriciliği, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, arıcılık ve kanatlı projeleri, bitkisel üretim, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği, çok yıllık yem bitkisi üretimi ile arı sütü ve ana arı yetiştiriciliğini kapsayan projelere hibe desteği verilecek.

GENÇ ÇİFTÇİ HİBE PROJESİNE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

GENÇ ÇİFTÇİ HİBE BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslarçerçevesinde yapılır.

a) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından teslim alınan listeler 10 (on) iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır.

b) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu değerlendirme ve onaylama

işlemlerini sistemde kayıtlı Değerlendirme Kriter Tablosu üzerinden yapar ve askı listelerini oluşturur.

c) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından hazırlanan askı listeleri belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.

ç) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu gerekçesini belgelendirmek suretiyle başvuruyu red edebilir veya hibe sözleşmesini iptal edebilir.

d) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunun aldığı kararlar kesindir ve genç çiftçi tarafından itiraz edilemez.

e) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu beşte üç (3/5) çoğunlukla karar alabilir

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ UYGULAMA REHBERİ

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