Genç doktorların yeni tercihleri! En çok o bölümü istiyorlar!

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) verilerine göre; genç doktorlar deri ve zührevi hastalıklar, radyoloji, göz hastalıkları, radyasyon onkolojisi ve çocuk psikiyatrisi en çok tercih edilen bölümler arasında...