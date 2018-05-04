Genç Emeklilik Planı katılımcı sayısı 100 bine ulaştı

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) gençler arasında yaygınlaştığını göstermesi açısından plana olan ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, “Katılımcı sayısı her geçen gün artıyor. Genç Emeklilik Planı katılımcı sayısı çok kısa sürede 100 bine ulaştı. Artmaya da devam ediyor. Genç Emeklilik Planımızı satışa sunduğumuz günden bu yana Şirketimizden bireysel emeklilik hesabı açtıran genç katılımcı oranımız ise sektör ortalamasının iki katından fazla” dedi.
Anadolu Hayat Emeklilik’in hali hazırda 25 yaş altındaki aktif katılımcı sayısının toplam katılımcıların içindeki payının giderek arttığını belirten Erkan şöyle devam etti:
"Genç Emeklilik Planımızı satışa sunduğumuz 22 Nisan 2015 tarihinden bu yana şirketimizde bireysel emeklilik hesabı açtıran katılımcılarımız arasında 18-25 yaş arasında olanların payı yüzde 14’e yükseldi. Katılımcılarımızın bireysel emeklilik sistemine dahil oldukları yaşa göre ise, 18-25 yaş arasında sisteme dahil olanlar toplam katılımcılarımızın yüzde 19’unu oluşturuyor."
Gençler ödemelerini kendileri yapıyor
Genç Emeklilik Planı’ndaki aktif katılımcıların plana dahil oldukları ortalama yaşın 21,7 olduğunu belirten Erkan, gençlerin sistemdeki ödeme eğilimleri konusunda ise şu bilgileri verdi:
"Genç Emeklilik Planımızdaki aktif katılımcılarımızın sistemde ödedikleri aylık katkı payı 131 TL civarında. Ödemeleri genellikle kredi kartı ve otomatik ödeme talimatı vererek gerçekleştiriyorlar. Katılımcılarımızın yüzde 85’i çalışarak ya da ailelerinden ilgili tutarları talep ederek kendi bütçelerini oluşturup ödemelerini bizzat kendi kartlarından ve hesaplarından yapmaya çalışıyorlar."
Gençler gelecek kaygısı sebebiyle birikimin önemine inanıyor
Anadolu Hayat Emeklilik’in gençler arasında yaptığı araştırmanın sonuçlarını da paylaşan Erkan, gençlerin gelecek kaygısı duyduğunu ve kısa vadede rahat bir hayat yaşayabilmek, isteklerini gerçekleştirebilecek parayı biriktirebilmek için şimdiden birikim yapmanın önemine inandıklarını söyledi. Erkan şöyle devam etti:
"Ancak gençlere göre birikim yapmak anı yaşamanın önüne geçiyor. BES’in düzenli ve küçük tutarlarla hem anı yaşayabilecekleri hem de birikim yapabilecekleri bir sistem olduğunu anlatmalıyız. Emeklilik dönemi için birikim oluşturmak onlar için çok erken bir planlama. Tecrübe gençler için çok önemli bir tercih sebebi. Gençler bireysel emeklilik sözleşmesi yaptırdıkları emeklilik şirketinden işinin uzmanı, şeffaf ve güvenilir olmasını bekliyor. Yüzde 25 devlet katkısı avantajının farkında olarak sisteme dahil oluyorlar. İleriye dönük birikim oluştururken anı yaşamalarını sağlayacak indirim ve fırsatlardan yararlanmak istiyorlar. Satın alma kararını genellikle kendileri veriyor. Daha çok dijital kanallardan iletişim kurmayı, işlem yapmayı tercih ediyorlar.”
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