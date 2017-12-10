Genç Zeynep'ten kötü haber geldi...

Kocaeli’de liselerarası kadın salon futbolu turnuvasında meydana gelen olayda, Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi ile Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanacak olan maç öncesi ısınma hareketleri yaparken fenalaşan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi öğrencisi ve aynı zamanda Gölcük Harp-İş Kadın Futbol takımı oyuncusu Zeynep Eroğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Zeynep Eroğlu

Zeynep Eroğlu kimdir?

Zeynep Eroğlu hayatını kaybetti