Genç girişimciler CEO'larla buluşmak için yarışıyor

Gazete Habertürk'ten Esen Evran'ın konuyla ilgili yazısı şöyle:

Endüstri mühendisliği öğrencisi yeğenim, 1 haftalık tatili boyunca sürekli telefon görüşmesi yaptı. Hangi vakıf ne zaman başvuru alıyor, mülakatta neler soruluyor, kaç kişi başvuruyor, kaç kişi kabul ediliyor, mütevelli heyette kimler var? Gençlere mentorlük veren pek çok platform var.

Örneğin Endeavor bunların ilklerinden biri. Bu platformların yöneticileriyle sık sık biraraya gelip umut veren hikayeler dinliyoruz. Fakat öğrenci cephesinde bu organizasyonların bu kadar önemli olduğunu, bu örnekle fark ettim. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğim Yenibirlider Derneği kurucularından Kerem Kamışlı ve Cem Garih’in de dediği gibi, “Türkiye’de işler hep insan tanımakla ilerliyor.

Oysa dünyada bu devir kapandı.” Üstelik pek çok pırıltılı genç var, sırf doğru insanlarla karşılaşamadığı için hiç şans yakalayamayan. Bu platformlar işte bunun için önemli. Gelir seviyesi ve içinde bulunulan ortam yüzünden asla sağlanamayacak eşitlik ortamını bu yolla sağlayabildiği için. Çünkü burada para ya da statü değil, heves ve tutku geçer akçe. Bir yerde üst düzey yönetici olmayabilirsiniz, sponsor olmanız da gerekmiyor. Ama kamusal fonlama diye bir yöntem var. O yolla destek verebilirsiniz. Örneğin hayata geçen ve üstte ayrıntılarını gördüğünüz ‘akıllı baston’ projesi kamusal fonlama ile gerçekleşmiş. Yüzlerce projeden bahsedebiliriz yer olsa ama bir-iki örnekle yetinelim.

1993 doğumlu Yasin Sert, Boğaziçi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi. Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen’den mentorlük aldı. Chapputz isimli sosyal girişimde, kullanılmayan kıyafetleri inovatif bir yöntemle geri dönüştürerek yılın e-ticaret ödülünü aldı. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Uğur Can Hekim. Murat Özyeğin’den mentorlük alan bu genç, Mülteciperver projesi ile AB Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği tarafından yapılan “İşte Gençlik Projesi” kapsamında En İyi İş Fikir yarışmasında 3’lük ödülünü kazandı.

15 BİN ÜNİVERSİTELİ BAŞVURDU

Alarko Holding’in kurucularından Üzeyir Garih’in torunu Cem Garih ve Sabancı Holding’in kurucularından Şevket Sabancı’nın torunu Kerem Kamışlı’nın üniversite öğrenciliği yıllarında kurduğu dernek gençlerin içindeki liderlik potansiyellerini erken yaşta keşfetmek için Anadolu’nun dört bir yanında 132 üniversitede 60 bin üniversiteli öğrenciyle temasa geçti, 15 bin başvuru değerlendirildi. Bunun sonucunda ülke genelinde 400’e yakın üniversite öğrencisine staj imkânı yaratıldı. 332 genç profesyoyenel katılımcı lider adayı olarak gelişim programlarına alındı.

SONBAHAR BAŞVURU DÖNEMİ

Bugünlerde pek çok vakıf veya dernek için başvuru dönemi. Web sitelerine girerek online başvuru yapmanız mümkün.

GİRVAK FİKRE DEĞİL İNSANA YATIRIM YAPIYOR

Markafoni’nin kurucu ortağı Sina Afra tarafından 2014 yılında kurulan vakıf, girişimciliğin değişimin anahtarı olduğuna inanan iş insanları ve fikir önderleri ile birlikte girişimciliğin gençler arasında bir kariyer seçeneği haline gelmesi için çalışıyor. Vakıf iki yılda 2 milyondan fazla sayıda kişiye doğrudan ve dolaylı olarak ulaşırken, gençler arasında yükselen bir marka olmuş. Vakıf gençlerin girişimcilik potansiyellerini bilimsel bir sistem ile ölçerek onları ilham ve doğru bir network ile bir araya getiriyor, fikre değil insana yatırım yapıyor.

BİR TAM GÜNÜ CEO İLE OFİSTE GEÇİRECEKLER

Dünyanın en önemli kurumlarının stratejik ortağı olan yönetici seçme, değerlendirme şirketi Odgers Berndston’ın, dokuz yıldır farklı ülkelerde sürdürdüğü Bir Gün CEO / CEO for a Day Programı Türkiye’de de başlıyor. Halen 29 ülkede yürütülen programın Türkiye ayağına ilk yılında 1000’e yakın genç aday gösterilmiş. Programda 3., 4. yıl lisans veya yüksek lisans öğrencileri değerlendirme sürecinden geçirilerek liderlik potansiyeline sahip 10 öğrenci belirlenecek, her birinin bir tam günü Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde görev alan bir CEO ile birlikte geçirmesi sağlanacak. “Bir Gün CEO” programının başlama vuruşu 4 Ekim 2017 Çarşamba günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak.

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