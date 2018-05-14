Bu yılın Genç Global Liderleri, gelecek 5 yıl içerisinde topluluğun diğer üyeleriyle birlikte dünyanın sorunlarına çözüm bulmaya çalışacak.

40 yaşın altında genç liderlerden oluşan 2018 Genç Global Liderler topluluğunda İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Finlandiya Eğitim Bakanı Sanni Grahn-Laasonen, ABD Massachusetts Senatörü Joseph P. Kennedy ve ünlü girişimci Miroslava Duma gibi farklı alanlarda çalışan liderler bulunuyor.

"Gençler bizim ilham ve enerji kaynağımız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, 2018 yılının Genç Global Liderleri arasında yer almanın heyecan verici olduğunu aktardı.

Kayaalp, Rönesans Holding'in, iş dünyasındaki başarıları kadar sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda anlamında başarılı çalışmalar gerçekleştirmesini önemsediğini belirterek, sürdürülebilirliği kurumsal kültürlerinin merkezine koyduklarını bildirdi.





Kayaalp, şunları kaydetti:

"Gençler bizim ilham ve enerji kaynağımız. Onlara inancımız ve güvenimiz sonsuz. Yaratıcılıkları ve kendilerine olan güvenleri ile sürdürülebilir bir geleceği onlar inşa edecek. Bu nedenle özellikle çocuklara ve gençlere yönelik toplumsal farkındalık yaratacak sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük çalışmalarını uygulamaya geçirmeyi önemsiyoruz.

Elbette kadının ekonomik yaşamın içerisinde daha fazla yer almasını ve daha da güçlenmesini destekliyoruz. Kadının hayatın her alanında var olan yaratıcılığının, hayata katkısının takdir edildiği ve eşit koşullarda değer bulduğu bir gelecek için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Genç Global Liderler Topluluğu'nun bir parçası olarak geleceğin liderleriyle bu deneyimleri paylaşacağım ve daha iyi gelecek için onlarla birlikte çalışacağım için heyecan duyuyorum."