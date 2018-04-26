Kadıköy’de 17 yaşındaki genç kızı yolda yürürken darp eden ve hareketi “kadın özgürlüğüne müdahale” sayılarak tutuklanıp hakkında açılan davayla tahliye edildiği ortaya çıkan Anıl Koray G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına mağdur Bersun Güneş K. ve babası ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmaya yaklaşık 1 hafta tutuklu kalmasının ardından tahliye edildiği ortaya çıkan ve hakkında zorla getirme kararı bulunan Anıl Koray G. katılmadı. Mahkeme hakimi zorla getirme kararının sanığa tebliğe edilemediğini belirtti.



“HİÇBİR ŞEY YAPMIYORDUM, YUMRUK ATTI”



Duruşmada olay gününü anlatan Bersun Güneş K., evden okula giderken saldırıya uğradığını belirtti. Kaldırımda yürüdüğü esnada müzik dinlerken olayın yaşandığını söyleyen K., “Hiçbir şey yapmıyordum. Daha önceden tanımadığım sanık bir anda yüzüme yumruk attı. Yaralandım. 'Ne yapıyorsun' diye bağırdım ancak arkasına bile bakmadan yürümeye devam etti” dedi. Şikayetçi olduğunu kaydetti.



BAKANLIĞIN KATILMA TALEBİ



Genç kızın babası Bilge Murat K. ise olayın ardından kızının kendisine telefon açtığını, olay yerine yakın bir noktada olması nedeniyle hemen yanına gittiğini anlattı. Olayı görüntülerden izlediğini söyleyen K., “Husumetimiz olmamasınan rağmen kızıma yumruk atmış. Şikayetçiyim” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Melike Gerek de kadına şiddete karşı yasa gereğince davaya katılma taleplerinin olduğunu belirtti.



MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI



Mahkeme, sanığa ulaşılamadığı ve mernis adresinin bulunmadığını kaydederek Anıl Koray G. hakkında yakalama kararı çıkardı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya kabulüne karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde 26 Ocak 2018 sabahı meydana geldi. Liseli 17 yaşındaki Bersun Güneş K. kaldırımda yürürken yumruklu saldırıya uğradı. Olayın ardından saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kız şikayette bulundu. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken polis, görüntülerden tespit ettiği saldırganı ertesi gün gözaltına aldı. Adli kontrol hükümleriyle serbest kaldı. Savcılığın itirazı üzerine ikamet adresinin olmaması ve kaçma şüphesinin olması nedeniyle yeniden gözaltına alındı. İkinci kez adliyeye çıkarılan saldırgan “Kadınların özgürce güven içinde dolaşma haklarına müdahale anlamına gelmesi sebebiyle toplumsal anlamda taşıdığı önem nedeniyle tutuklama ölçülü ve gereklidir” denilerek 28 Ocak 2018 tarihinde tutuklandı. Silahtan sayılabilecek yüzük bulunan eliyle genç kızı darp eden Anıl Koray G. hakkında "silahla kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkemenin ara kararında 5 Şubat 2018 günü sanığı tahliye ettiği ortaya çıktı.

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