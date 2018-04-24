Bir süre önce sosyal medya üzerinde ALS hastalığına karşı farkındalık oluşturmak için yapılan ‘Meydan okuyorum’ paylaşımı Artvin Yusufeli’nde can aldı. 'Meydan okuyorum' diyerek kendini azgın suya bırakan arkadaşını kurtarmak isteyen 18 yaşındaki Melisa Kazan boğularak can verdi.

İHA'nın haberine göre üzücü olay önceki gün Artvin’in Yusufeli İlçesi’ne bağlı Narlık Demirköy’de meydana geldi. Anadolu Öğretmen Lisesi son sınıf öğrencisi Melisa Kazan arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıktı. Dere kenarına geldiklerinde cep telefonunu çıkaran Melisa Kazan, Ayşe adlı bir arkadaşını görüntülemeye başladı. Arkadaşının, “Buradan sana meydan okuyorum” diyerek suya atlamasıyla haftasonu tatili bir anda kâbusa dönüştü. Melisa’nın çektiği görüntülere anbean yansıyan olayda genç kız suda çırpınmaya başlarken, arkadaşları da “Ayşe Ayşe” diyerek çığlıklar atmaya başladı.

ARKADAŞINI KURTARMAK İSTERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Görüntünün sonlanmasıyla birlikte arkadaşını kurtarmak için hamle yapan ve elini uzatan Melisa Kazan, dengesini kaybedince azgın sulara kapıldı. Bu sırada Ayşe isimli genç kız dere kenarında otlara tutunarak diğer arkadaşlarının yardımıyla sudan çıkarılırken, talihsiz Melisa boğularak can verdi. Çığlıklar üzerine bölgeye gelen vatandaşlar Melisa’nın cansız bedenini sudan çıkardı. Jandarmanın incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Melisa’nın ölümü Uzundere İlçesi’ni yasa boğarken, genç kızın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Çağlayan Mahallesi’nde defnedilecek.

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