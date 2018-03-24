Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Danimarka'nın Silkeborg şehrindeki Silkeborg Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın golünü 41. dakikada Muhayer Oktay kaydederken, ev sahibi ekibin golünü 77. dakikada Jens Odgaard attı.

Karşılaşmayı, TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da statta takip etti.

Grupta oynanan günün diğer karşılaşmasında ise Avusturya, Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti.

Gruptaki ilk maçta Avusturya'yı 2-0 yenen Türkiye 19 Yaş Altı Milli Takımı, puanını 4'e çıkararak averajla Danimarka'nın önünde liderliğini sürdürdü. Avusturya'nın 3 puanı bulunduğu grupta Bosna Hersek henüz puan alamadı.

Milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında Bosna Hersek ile 27 Mart Salı günü TSİ 15.00'te Randers şehrindeki Vorup Stadı'nda karşılaşacak.

2017-2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da, 28 takım dörderli olarak 7 gruba ayrılıyor. Elit Tur'da gruplarını lider bitirecek 7 takım, 16-29 Temmuz'da Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5 sırada yer alacak ülkeler ise 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.